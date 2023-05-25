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لبنان

إصلاح خط المياه الرئيسي الذي يغذي بلدة زوطر الشرقية

Lebanon 24
25-05-2023 | 09:10
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 تمكنت ورش العمل التابعة لمديرية العمل البلدي في منطقة جبل عامل الثانية، وبالتعاون مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، من صيانة واصلاح الخط الرئيسي الذي يغذي بلدة زوطر الشرقية من نبعة علمان، ويستفيد منه 600 وحدة سكنية.
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وشكر اهالي زوطر الشرقية كل الجهود التي بذلت، لا سيما مديرية العمل البلدي ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي، والتي ساهمت في رفع المعاناة عنهم.
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