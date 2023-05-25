جثتها لا تزال في وسط الطريق... جريمة مروّعة هكذا قتل طليقته بسيارته! (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو ع.ا من بلدة بسابا - الشوف، قتل طليقته عبر دهسها بسيارته، وفرّ إلى جهة مجهولة.

وعُلم أنّ جثة الضحيّة لا تزال في وسط الطريق.