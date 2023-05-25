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لبنان

جثتها لا تزال في وسط الطريق... جريمة مروّعة هكذا قتل طليقته بسيارته! (صور)

Lebanon 24
25-05-2023 | 09:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو ع.ا من بلدة بسابا - الشوف، قتل طليقته عبر دهسها بسيارته، وفرّ إلى جهة مجهولة.
 
 
وعُلم أنّ جثة الضحيّة لا تزال في وسط الطريق.
 
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