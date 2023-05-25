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لبنان

هاشم: ارادة الشعب اللبناني قادرة على صنع معادلة الردع مع العدو

Lebanon 24
25-05-2023 | 09:27
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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، في تصريح لمناسبة ذكرى التحرير،  ان "الخامس والعشرين من ايار يوم وطني بامتياز، لان الانتصار والتحرير كان انجازا وانتصارا لكل اللبنانيين، وما كنا لنصل الى تلك اللحظة والمحطة المفصلية في تاريخ الصراع العربي الصهيوني حيث اثبتت التجربة ان ارادة الشعب اللبناني قادرة على صنع معادلة الردع مع العدو الاسرائيلي، استنادا الى الموقف الوطني الداخلي الحاضن لنهج وخيار المقاومة التي ما زالت جاهزة بما تملك من امكانيات متطورة والمتكئة على بيئة مؤمنة بخيار اثبت نجاعته وحمى لبنان ووضع حدا لاطماع عدو همجي ومغامراته، وهذه حقيقة لا يمكن التهرب منها، مهما كانت اراء البعض من اصحاب النظريات والرهانات الخاطئة".
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أضاف: "ونتطلع اليوم الى لحظة استكمال التحرير الناجز بتحرير ما تبقى من ارض لبنانية محتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر. في هذه الذكرى التحية للذين كتبوا صفحات مجد الانتصار بدمائهم النقية الطاهرة للشهداء والجرحى، والتحية لابناء الجنوب الذين تحملوا ظلم الاحتلال، وكانوا الركيزة التي استندت اليها المقاومة لنحصد التحرير وينتصر الوطن على عدوه استهدف وطننا بكل تركيبته".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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