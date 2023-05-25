25
o
بيروت
26
o
طرابلس
20
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته في السوق الموازيّة الآن
Lebanon 24
25-05-2023
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 94100 و94200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدولار.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
25/05/2023 19:04:38
25/05/2023 19:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا
25/05/2023 19:04:38
25/05/2023 19:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع طفيف.. إليكم سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
ارتفاع طفيف.. إليكم سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم
25/05/2023 19:04:38
25/05/2023 19:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
25/05/2023 19:04:38
25/05/2023 19:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
الدولار
السوق الموازية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة فنانة معروفة جدّاً (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة فنانة معروفة جدّاً (صورة)
15:11 | 2023-05-24
24/05/2023 03:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تسليم أميركي وسعودي بانتخاب فرنجية.... وهذا هو الثمن
Lebanon 24
تسليم أميركي وسعودي بانتخاب فرنجية.... وهذا هو الثمن
05:00 | 2023-05-25
25/05/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صور تُنشر لجوزيف عطية قبل دقائق من تعرّضه لحادث خطير... ماذا كشف عن وضعه الصحيّ؟
Lebanon 24
صور تُنشر لجوزيف عطية قبل دقائق من تعرّضه لحادث خطير... ماذا كشف عن وضعه الصحيّ؟
12:52 | 2023-05-24
24/05/2023 12:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل وسلامة: محضر يكشف الشراكة التامة
Lebanon 24
باسيل وسلامة: محضر يكشف الشراكة التامة
01:00 | 2023-05-25
25/05/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيتزوجان مدنياً: عناق وقبلات بين ماريتا عاصي الحلاني وخطيبها الوسيم.. وفخامة منزل والدها حديث الجمهور(فيديو)
Lebanon 24
سيتزوجان مدنياً: عناق وقبلات بين ماريتا عاصي الحلاني وخطيبها الوسيم.. وفخامة منزل والدها حديث الجمهور(فيديو)
00:32 | 2023-05-25
25/05/2023 12:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:58 | 2023-05-25
المكاري: في لبنان مساحة كبيرة من الحرية رغم كل ما يحصل
11:43 | 2023-05-25
بيانٌ لافت لمديريَّة "أمن الدولة" في "يوم التحرير".. هذا ما قالتهُ
11:08 | 2023-05-25
كرامي: نأمل أن ينعكس التقارب بين الأفرقاء العرب ايجاباً على لبنان
10:44 | 2023-05-25
بو صعب: "من هون من عنا انكتب تاريخ الأبطال"
10:17 | 2023-05-25
المفتي دريان عرض مع المجلس الإداري لـ"المقاصد" - صيدا شؤوناً تربوية واسلامية
09:49 | 2023-05-25
إستنفار... "إسرائيل" تزعم إسقاط مسيّرة قادمة من لبنان (صورة)
فيديو
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
25/05/2023 19:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
25/05/2023 19:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-05-22
25/05/2023 19:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact