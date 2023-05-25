Advertisement

لبنان

إستنفار... "إسرائيل" تزعم إسقاط مسيّرة قادمة من لبنان (صورة)

Lebanon 24
25-05-2023 | 09:49
A-
A+
Doc-P-1070667-638206305679788170.jpg
Doc-P-1070667-638206305679788170.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زعم جيش العدوّ الإسرائيليّ، أنّه قام بإسقاط طائرة مسيّرة فوق بلدة زرعيت الحدودية، كانت قادمة من لبنان.
 
وقال المتحدث باسم جيش العدوّ: "لقد كانت المسيرة تحت متابعة منظومة الدفاع الجوي طيلة الحادث".
Advertisement
 
إلى ذلك، أفادت العربيّة أنّ هناك استنفاراً لجيش العدوّ عند الحدود مع لبنان.
 
Image

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:37 | 2023-05-25
16:55 | 2023-05-25
16:28 | 2023-05-25
16:10 | 2023-05-25
15:44 | 2023-05-25
15:44 | 2023-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website