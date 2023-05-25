إستنفار... "إسرائيل" تزعم إسقاط مسيّرة قادمة من لبنان (صورة)

زعم جيش العدوّ الإسرائيليّ، أنّه قام بإسقاط طائرة مسيّرة فوق بلدة زرعيت الحدودية، كانت قادمة من لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش العدوّ: "لقد كانت المسيرة تحت متابعة منظومة الدفاع الجوي طيلة الحادث".

Advertisement

إلى ذلك، أفادت العربيّة أنّ هناك استنفاراً لجيش العدوّ عند الحدود مع لبنان.