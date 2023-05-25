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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان، المجلس الإداري لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا، برئاسة رئيسها محمد فايز البزري، وعرض معه شؤوناً تربوية وإسلامية.وتخلل اللقاء شرح موجز عن جمعية المقاصد في صيدا ومدارسها وشؤونها، ورؤية المجلس الإداري وجهوده في الحفاظ على هذه المؤسسة التربوية الإسلامية والوطنية العريقة، وسبل تطويرها لتستمر بأداء رسالة مؤسسيها في خدمة التربية والتعليم والثقافة لأبناء وبنات المجتمع الصيداوي والجوار.وقد أثنى المفتي دريان على "الجهود التي يبذلها المجلس الإداري للجمعية"، وأبدى "كل دعم لها بشتى السبل المتاحة".