بو صعب: "من هون من عنا انكتب تاريخ الأبطال"

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غرد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عبر "تويتر": "في ذكرى التحرير 25 أيار نهتف وبكل فخر "من هون من عنا انكتب تاريخ الأبطال".وأَضاف: "كل الاحترام والتقدير لكل من ساهم بهذا النصر الكبير وننحني امام تضحيات الشهداء والجرحى واهاليهم".