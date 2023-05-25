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لبنان

بو صعب: "من هون من عنا انكتب تاريخ الأبطال"

Lebanon 24
25-05-2023 | 10:44
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غرد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عبر "تويتر": "في ذكرى التحرير 25 أيار نهتف وبكل فخر "من هون من عنا انكتب تاريخ الأبطال". 

وأَضاف: "كل الاحترام والتقدير لكل من ساهم بهذا النصر الكبير وننحني امام تضحيات الشهداء والجرحى واهاليهم".
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