كرامي: نأمل أن ينعكس التقارب بين الأفرقاء العرب ايجاباً على لبنان

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ونستمد قوتنا من وحدتنا العربية، ولن نتخلى عن القضية الأم ألا وهي فلسطين".وخلال تصريح له من منزل النائب محمد يحيى في وادي خالد، استغرب كرامي "انزعاج بعض الأطراف السياسية التي تمثل بعض الأحزاب اللبنانية من سياسة تصفير المشاكل وإبعاد الفتن التي تعتمدها القيادة الحكيمة السعودية"، وقال: "حقهم أن ينزعجوا، هم تربية ميليشيات لا يقتاتون الا على الفتن والدم".وأمل "أن ينعكس هذا الجو الإيجابي بين الأفرقاء العرب على لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية عربي إبن عربي إبن عربي، وأن تشكل حكومة تطبق اتفاق الطائف خصوصاً بالإنماء المتوازن الذي هو الباب الرئيسي للاستقرار".وأشار أن "هناك العديد من القوى السياسية التي تطرح فكرة الفدرالية والكونفيدرالية"، وأضاف: "نقول لهذه الأطراف أننا على استعداد للبحث بكل تلك الأمور، ولكن في ظل الشغور الرئاسي وحكومة مستقيلة وبرلمان شبه معطل لا يجوز البحث سوى بالاستحقاق الرئاسي".