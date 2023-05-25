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لبنان

كرامي: نأمل أن ينعكس التقارب بين الأفرقاء العرب ايجاباً على لبنان

Lebanon 24
25-05-2023 | 11:08
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أثنى رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي على دور المملكة العربية السعودية في لمّ شمل العرب، مُبدياً إرتياحهُ لما حصل في القمة العربية الأخيرة، وقال: "إننا عربٌ ونستمد قوتنا من وحدتنا العربية، ولن نتخلى عن القضية الأم ألا وهي فلسطين".
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وخلال تصريح له من منزل النائب محمد يحيى في وادي خالد، استغرب كرامي "انزعاج بعض الأطراف السياسية التي تمثل بعض الأحزاب اللبنانية من سياسة تصفير المشاكل وإبعاد الفتن التي تعتمدها القيادة الحكيمة السعودية"، وقال: "حقهم أن ينزعجوا، هم تربية ميليشيات لا يقتاتون الا على الفتن والدم".

وأمل "أن ينعكس هذا الجو الإيجابي بين الأفرقاء العرب على لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية عربي إبن عربي إبن عربي، وأن تشكل حكومة تطبق اتفاق الطائف خصوصاً بالإنماء المتوازن الذي هو الباب الرئيسي للاستقرار".

وأشار أن "هناك العديد من القوى السياسية التي تطرح فكرة الفدرالية والكونفيدرالية"، وأضاف: "نقول لهذه الأطراف أننا على استعداد للبحث بكل تلك الأمور، ولكن في ظل الشغور الرئاسي وحكومة مستقيلة وبرلمان شبه معطل لا يجوز البحث سوى بالاستحقاق الرئاسي".
 
وأكد كرامي أنّ "اللامركزية الإدارية ليست تقسيماً ولا تشكل تهديداً لنا في الشمال في ظلّ وجود المشاريع التي من خلالها نستطيع خلق فرص عمل لشبابنا والإتيان بالمال إلى لبنان ككل".

وختم كرامي بإعلانه عن "قيام تكتل أو جبهة جديدة في المجلس النيابي تجمعه مع النائب يحيى للمطالبة بالإنماء المتوازن والعمل على إحضار المشاريع لمناطقنا المحرومة".
 
 
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