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لبنان

قاووق: مناورة المقاومة تحذير صارخ للعدو من تجاوز الخطوط الحمر

Lebanon 24
25-05-2023 | 12:25
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أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، في احتفال أقامه الحزب في معتقل الخيام، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، أن "المناورات والتهديدات الإسرائيلية لا تخيفنا ولا تخيف شعبنا، لأن العدو يدرك أن في لبنان مقاومة قوية بصواريخها ومجاهديها ومسيراتها ومفاجآتها، ما يجعل لبنان الأكثر منعة أمام أي عدوان".
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وقال: "ما بين 25 أيار 2000 و25 أيار 2023، المقاومة اليوم أقوى من أي يوم، والعدو اليوم أضعف من أي يوم".

وشدد على أن "مناورة المقاومة تحذير صارخ للعدو من تجاوز الخطوط الحمر، والعدو أول من يعرف أين تبدأ هذه الخطوط، وأين تنتهي"، وختم: "إن المفاجآت الكبرى التي أعدها حزب الله هي المخفي الأعظم، وهي التي ستصنع للعدو النكبة الكبرى، وللبنان والأمة النصر الأكبر".
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