من بينها لبنان.. إليكم قائمة أتعس دول في العالم

نشر الاقتصادي الأميركي ستيف هانكي قائمة "مؤشر البؤس" لعام 2022، مستنداً إلى البطالة والتضخم ومعدل الإقراض والتغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لقياس مؤشر البؤس.
واحتلت زيمبابوي قائمة أتعس 10 دول في العالم، وجاءت فنزويلا في المرتبة الثانية تليها سوريا في المرتبة الثالثة، وبذلك تكون أتعس دولة عربية.
أما لبنان فاحتل المرتبة الرابعة في القائمة وجاءت السودان في المرتبة الخامسة تليها كل من الأرجنتين واليمن وأوكرانيا وكوبا وتركيا.
أما أسعد 10 دول في العالم فاحتلتها سويسرا تليها الكويت في المرتبة الثانية لتكون أسعد دولة عربية.
أما الدول الأخرى التي جاء ذكرها في القائمة كأسعد دول فهي، بالتسلسل، كل من ايرلاندا، واليابان، وماليزيا، وتايوان، والنيجر، وتايلاند، وتوغو، ومالطا.