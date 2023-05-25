Advertisement

لبنان

تيمور جنبلاط يبحث مع إيهاب مطر تطورات الملف الرئاسي

Lebanon 24
25-05-2023 | 12:47
A-
A+
Doc-P-1070716-638206409411924935.png
Doc-P-1070716-638206409411924935.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، النائب إيهاب مطر، بحضور النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، وجرى نقاش حول أبرز التطورات، خصوصاً ما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هزّتان في البحر السوري اليوم.. خبير زلازل لبناني يكشف عن أمر مهمّ
lebanon 24
26/05/2023 00:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله يحسم موقف "حزب الله" من ملف حاكمية مصرف لبنان.. وهذه رسالته "رئاسياً"
lebanon 24
26/05/2023 00:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله في قضية اللاجئين السوريين: يمكن حلها عبر قرار بإرسال وفد حكومي لبناني إلى سوريا وإجراء محادثات جدية حول هذه المسألة
lebanon 24
26/05/2023 00:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله حول قضية حاكم مصرف لبنان: إما أن يتنحى بنفسه أو أن يتحمل القضاء مسؤوليته لأن حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية عزله
lebanon 24
26/05/2023 00:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تيمور جنبلاط

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:37 | 2023-05-25
16:55 | 2023-05-25
16:28 | 2023-05-25
16:10 | 2023-05-25
15:44 | 2023-05-25
15:44 | 2023-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website