تيمور جنبلاط يبحث مع إيهاب مطر تطورات الملف الرئاسي

استقبل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، النائب إيهاب مطر، بحضور النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، وجرى نقاش حول أبرز التطورات، خصوصاً ما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية.

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