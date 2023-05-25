نجوى كرم تكشف عن فكرة "الإعتزال".. تصريحاتٌ غير عادية تُعلن لأول مرّة

كشفت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في تصريحات إعلامية، أنها فكرت باعتزال الفن خلال فترة تفشي جائحة كورونا؛ لأن "تلك الفترة كانت صعبة جداً فُقدت فيها جميع المقاييس، لكن تخطتها بالصبر والإيمان بالله"، على حد قولها.

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هذا ورفضت الربط بين عدم إنجابها وتألقها في عالم الفن، مؤكدة أنها أصبحت أُمّا لكثيرين من الشباب الذين لم تنجبهم بـ"فنّها".

وردّاً على عبارة "الفن جاء على حساب أمومتي"، قالت إن "ذلك غير صحيح لأن الكثير من الفنانات يجمعن بين الأمومة والفن، لكن هي اختارت أن تكون فنانة؛ لأن الفن رسالة عظيمة وبذلك يمكنها أن تكون أمّا لكثير من الأشخاص".







كما لفتت إلى أنها ستعمل في كل عام على طرح ألبوم غنائي جديد؛ لأنها تفضل الألبوم أكثر من الأغاني المنفردة، إذ تمتلك مساحة أكبر في غناء الألبوم.

وقالت إنها لا تعرف كيفية أداء الأغاني المنفردة، ولا تنجح معها بشكل كبير، معلقة: "اكتشفت إني مش مطربة سينغل"، لأن ذلك يجبر الفنان على استعراض كامل مهاراته بأغنية واحدة، معلقة: "لو عملت أغنية سينغل بحس متل ملكة الجمال اللي بتلبس كل ملابسها الحلوة دفعة واحدة".







هذا واشارت إلى أن تجربة برنامج "عرب جوت تالينت" كانت مهمة بمسيرتها، لأنها كشفت شخصية نجوى الحقيقية بعيدًا عن النجومية.