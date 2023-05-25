Advertisement

لبنان

نجوى كرم تكشف عن فكرة "الإعتزال".. تصريحاتٌ غير عادية تُعلن لأول مرّة

Lebanon 24
25-05-2023 | 12:54
A-
A+
Doc-P-1070723-638206418501756942.png
Doc-P-1070723-638206418501756942.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في تصريحات إعلامية، أنها فكرت باعتزال الفن خلال فترة تفشي جائحة كورونا؛ لأن "تلك الفترة كانت صعبة جداً فُقدت فيها جميع المقاييس، لكن تخطتها بالصبر والإيمان بالله"، على حد قولها.
Advertisement
 
 
هذا ورفضت الربط بين عدم إنجابها وتألقها في عالم الفن، مؤكدة أنها أصبحت أُمّا لكثيرين من الشباب الذين لم تنجبهم بـ"فنّها".
وردّاً على عبارة "الفن جاء على حساب أمومتي"، قالت إن "ذلك غير صحيح لأن الكثير من الفنانات يجمعن بين الأمومة والفن، لكن هي اختارت أن تكون فنانة؛ لأن الفن رسالة عظيمة وبذلك يمكنها أن تكون أمّا لكثير من الأشخاص".



كما لفتت إلى أنها ستعمل في كل عام على طرح ألبوم غنائي جديد؛ لأنها تفضل الألبوم أكثر من الأغاني المنفردة، إذ تمتلك مساحة أكبر في غناء الألبوم.
وقالت إنها لا تعرف كيفية أداء الأغاني المنفردة، ولا تنجح معها بشكل كبير، معلقة: "اكتشفت إني مش مطربة سينغل"، لأن ذلك يجبر الفنان على استعراض كامل مهاراته بأغنية واحدة، معلقة: "لو عملت أغنية سينغل بحس متل ملكة الجمال اللي بتلبس كل ملابسها الحلوة دفعة واحدة".



هذا واشارت إلى أن تجربة برنامج "عرب جوت تالينت" كانت مهمة بمسيرتها، لأنها كشفت شخصية نجوى الحقيقية بعيدًا عن النجومية.
المصدر: فوشيا

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:37 | 2023-05-25
16:55 | 2023-05-25
16:28 | 2023-05-25
16:10 | 2023-05-25
15:44 | 2023-05-25
15:44 | 2023-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website