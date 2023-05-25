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لبنان

خبرٌ طارئ عن رواتبكم.. ماذا سيجري بعد 15 يوماً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-05-2023 | 13:37
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كشفت مصادر وزارة الماليّة لـ"لبنان24"، اليوم الخميس، إنّ هناك توجهاً لدى الوزارة بدفعِ الزيادات التي أُقرّت على رواتب الموظفين الحاليين والمُتقاعدين، وذلك بين 10 و 15 حزيران المُقبل.
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ولفتت المصادر إلى أنَّ الزيادات ستُدفع مرّة واحدة للجميع وسيجري تحويلها دفعة واحدة إلى حسابات الموظفين في المصارف خلال الفترة المذكورة.
وكان "لبنان24" نشر تقريراً قبل يومين كشف فيه إنّ إنَّ الزيادات على رواتب القطاع العام والتي أقرّت الشهر الماضي، قد لا تُصرف مطلع شهر حزيران لأنها مُرتبطة بالجداول الخاصة بدوام عمل الموظفين في مختلف الوزارات.
ونقل التقرير عن مصادر "المالية" قولها: "حالياً، فإن الوزارة تنتظر من مختلف الإدارات العامة تقارير عن أيام عمل الموظفين، والشرط الأساس لصرف الرواتب الإضافية التي أقرّت هو أن يكون الموظف قد عمل لـ14 يوماً في الشهر". 
وأكّدت المصادر أن الوزارة ملتزمة بصرف الرواتب الأساسيَّة للموظفين مع الراتبين الذين أقرّا في وقتٍ سابق، مشيرة إلى أن الدولار الذي ستُصرف عليه "المعاشات" نهاية أيار سيكون مُرتبطاً بسعر منصة "صيرفة" في حينه.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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