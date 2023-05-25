أفادت صحيفة "النهار" بأن عدداً من نواب المعارضة والنواب التغييريين والمستقلين يطلقون موقفاً مشتركاً تعليقاً على مناورة "حزب الله" الأخيرة، غداً الجمعة 26 أيار عند العاشرة صباحاً من مجلس النواب.

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