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لبنان

تعليقاً على مناورة "الحزب".. موقف مرتقب لنواب المعارضة و"التغييريين" غداً

Lebanon 24
25-05-2023 | 14:04
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أفادت صحيفة "النهار" بأن عدداً من نواب المعارضة والنواب التغييريين والمستقلين يطلقون موقفاً مشتركاً تعليقاً على مناورة "حزب الله" الأخيرة، غداً الجمعة 26 أيار عند العاشرة صباحاً من مجلس النواب.
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النواب التغييريين

لبنان

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