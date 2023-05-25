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لبنان

ترقّبوا.. هذا ما قد تشهده "دوائر الدولة" قريباً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-05-2023 | 15:26
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تردَّدت معلومات جديدة عن وجود توجّهٍ لدى رابطة موظفي الإدارة العامّة بإعلان إضرابٍ مفتوح في إدارات الدولة خلال فترةٍ قصيرة جداً.
ووفقاً للمعلومات، فإنَّ الرابطة تتريّثُ في المُضي بتلك الخطوة ريثما ينتهي الشهر الجاري، وذلك كي يتمكن الموظفون من إتمام نصابِ أيام العمل الـ14 المفروض عليهم تأديتها لتقاضي الزيادات على رواتبهم.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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