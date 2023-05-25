ترقّبوا.. هذا ما قد تشهده "دوائر الدولة" قريباً

تردَّدت معلومات جديدة عن وجود توجّهٍ لدى رابطة موظفي الإدارة العامّة بإعلان إضرابٍ مفتوح في إدارات الدولة خلال فترةٍ قصيرة جداً.

ووفقاً للمعلومات، فإنَّ الرابطة تتريّثُ في المُضي بتلك الخطوة ريثما ينتهي الشهر الجاري، وذلك كي يتمكن الموظفون من إتمام نصابِ أيام العمل الـ14 المفروض عليهم تأديتها لتقاضي الزيادات على رواتبهم.