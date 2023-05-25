هزّتان في البحر السوري اليوم.. خبير زلازل لبناني يكشف عن أمر مهمّ

غرّد الخبير الجيولوجي طوني نمر عبر حسابه الخاص على "تويتر"، مشيراً الى حصول "هزّتين أرضيتين اليوم في البحر السوري بقوة 4.1 و 4.2 على إحدى التركيبات الجيولوجية الأربعة في شرق المتوسط".







ولفت الى انه "كلّما تفرّقت نقاط ارتكاز الهزات على هذه التركيبات، كلّما كان تأثير إنتقال الضغوطات الأرضية نتيجة زلزالي 6 شباط أقل، وهذا ما يحصل وهو أمر جيّد".

هزّتان أرضيتان اليوم في البحر السوري بقوة 4.1 و 4.2 على إحدى التركيبات الجيولوجية الأربعة في شرق المتوسط. كلّما تفرّقت نقاط ارتكاز الهزات على هذه التركيبات، كلّما كان تأثير إنتقال الضغوطات الأرضية نتيجة زلزالي 6 شباط أقل، وهذا ما يحصل وهو أمر جيّد. pic.twitter.com/LWqQnZrf82 — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) May 25, 2023 Advertisement