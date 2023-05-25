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لبنان

هزّتان في البحر السوري اليوم.. خبير زلازل لبناني يكشف عن أمر مهمّ

Lebanon 24
25-05-2023 | 15:44
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غرّد الخبير الجيولوجي طوني نمر عبر حسابه الخاص على "تويتر"، مشيراً الى حصول "هزّتين أرضيتين اليوم في البحر السوري بقوة 4.1 و 4.2 على إحدى التركيبات الجيولوجية الأربعة في شرق المتوسط".



ولفت الى انه "كلّما تفرّقت نقاط ارتكاز الهزات على هذه التركيبات، كلّما كان تأثير إنتقال الضغوطات الأرضية نتيجة زلزالي 6 شباط أقل، وهذا ما يحصل وهو أمر جيّد".
 
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