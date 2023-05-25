حادثة مأسوية في بيروت.. شابٌ يخسر حياته بطريقةٍ مؤسفة!

توفي الشاب "أ.ع." إثر تعرّضه لحادثة سقوط أثناء عمله على سقالة في إحدى الورش بالعاصمة بيروت، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

يُشار إلى أن الشاب المتوفي من بلدة برقايل العكارية.