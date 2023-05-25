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لبنان

حادثة مأسوية في بيروت.. شابٌ يخسر حياته بطريقةٍ مؤسفة!

Lebanon 24
25-05-2023 | 16:10
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توفي الشاب "أ.ع." إثر تعرّضه لحادثة سقوط أثناء عمله على سقالة في إحدى الورش بالعاصمة بيروت، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
يُشار إلى أن الشاب المتوفي من بلدة برقايل العكارية. 
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