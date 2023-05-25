في طرابلس.. إطلاق نار يطال "مولدات كهربائية"

تعرَّض مكتب ومولدات إشتراك "ر.ح." في محلّة طريق المنار - طرابلس لإطلاق نارٍ، من قبل مجهولين، مساء اليوم الخميس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وبحسب المعطيات، فإنَّ الأضرار إقتصرت على الماديات ولم يُفد عن سقوطِ إصابات.