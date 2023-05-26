رئيس حزب بارز: "هذا المرشح من أهل البيت"

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يأخذ ملف إنتخاب رئيس الجمهورية حيزاً كبيراً من إجتماعات التكتلات النيابية والأحزاب السياسية.وفي هذا السياق علم أن قيادة حزب يميني بارز عقدت إجتماعا الاثنين عبر "تطبيق زوم" ضم "نواب التكتل" بالإضاقة الى بعض القياديين والمستشارين، طرح خلاله سؤال حول الأفضلية بين مرشحين محتملين من كسروان لرئاسة الجمهورية وهما النائب نعمة افرام والوزير السابق زياد بارود. فأجاب رئيس الحزب "نعمة افرام من أهل البيت" وختم النقاش فوراً وإنتقل الى الملف التالي على جدول أعمال الاجتماع.