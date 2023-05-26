تحرك أمام المحكمة العسكرية.. هذا ما سيجري اليوم

بدء عدد من العسكريين المتقاعدين بالوصول الى المحكمة العسكرية للتضامن مع العميد المتقاعد جورج نادر والمعاون اول يونس الفليطي على خلفية استدعائهم بتهمة ارتداء سروال مرقط وقبعة عسكرية وتيشرت عليها شعار الجيش من البدلة العسكرية التي لم تعد معتمدة في المؤسسة العسكرية.

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