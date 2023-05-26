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لبنان

شرط أساسي بمنع تفاهم القوى المعارضة وباسيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-05-2023 | 02:15
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أفاد مصدر في " التيار الوطني الحر" معارض للنائب جبران باسيل انه، خلافا ما يتم الايحاء به في بعض وسائل الاعلام، لا يزال التواصل قائما، وبنفس الوتيرة بين رئيس "التيار" ومختلف قوى المعارضة، على اساس ان كل الاحتمالات لا تزال واردة، وان البحث بالاسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية مستمر سعيا لايجاد شخصية يتم التوافق عليها بين الجميع.
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وبحسب المصدر" فان باسيل هو المندفع الاول للحفاظ على التواصل والتنسيق مع المعارضة، ليتمكن من تأمين بديل في حال انقطع خيط التحالف مع حزب الله بشكل نهائي".
ويتابع المصدر" ان تكتّل "لبنان القويّ" لن يقبل بالسير بأيّ شخصيّة طالما لم تنل موافقة "حزب الله" و"حركة أمل"، وهذا الشرط سيحول دون انتخاب مرشّحٍ من المعارضة، لأنّ "الثنائيّ الشيعيّ" لن يتنازل عن رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، ولا يزال يعتبره مرشحاً توافقياً.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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