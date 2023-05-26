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لبنان

حمية: الحركة في مرفأي بيروت وطرابلس تزداد وتزدهر

Lebanon 24
26-05-2023 | 01:50
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غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "الحركة المرفئية في مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس تزداد وتزدهر وفق الرؤية التي وضعت لتطوير المرافئ اللبنانية وأخذ دورها المحوري على ساحل شرق المتوسط: مناولة حاويات المسافنة (Transshipmement) في مرفأ بيروت ترتفع بنسبة ٧٦٪ في نيسان ٢٠٢٣ مقارنةً مع نيسان ٢٠٢٢".
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