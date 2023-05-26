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لبنان

هذا ما سيحدث في الجامعة الأميركية في بيروت بـ"الويك إند"

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
26-05-2023 | 02:30
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تحت عنوان: "معاً لنصنع ذكريات لا تُنسى، ونمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا"، تنظم AUB Outdoors 2023 نهاية هذا الأسبوع، حدثاً سنوياً وهو احتفال بالتكافل بين الأصدقاء والعائلات والطلاب والخريجين، تذهب عائداته نحو المنح الدراسية للطلاب في الجامعة الأميركية في بيروت. 
 
هذا الحدث السنوي ينظمه مكتب شؤون الطلاب في الجامعة الأميركية في بيروت، ويقام خلال يومين متتاليين قرب نهاية فصل الربيع. 
 
ويجمع الطلاب من مختلف التخصصات والكليات خبراتهم، ويعملون طوال العام للتحضير لعطلة نهاية أسبوع لا تُنسى. 
 
 يشارك أفضل الفرق الموسيقية والكوميدية التي تقدم عروضها في كل أنحاء لبنان، في هذا الحدث كل عام. 
 
ويتخلل حدث هذا الأسبوع، خلال يومي السبت والأحد 27 و28 أيار 2023، جملة من الفعاليات والأنشطة (مأكولات متنوعة، ألعاب مثيرة، حفلات موسيقية وترفيهية)، بالإضافة الى بعض الأنشطة الرياضية مثل (يوغا، زومبا...). 
 
 
كما يقدم AUB Outdoors 2023 الذي يقوده الطلاب، الفنانة اللبنانية المتألقة هبة طوجي. 
 
 
وستشارك طوجي يوم الأحد 28 أيار الساعة 9 مساء مع الطلاب، للاحتفال بالمواهب ودعم التعليم. 
 
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وهذا ليس كل شيء، سيشارك فنان رائع آخر في هذا الحدث، وهو الفنان الفرنسي ويلي ويليام. 
 
 
 
وللمشاركة في هذ الحدث، يجب شراء تذكرة مسبقاً من خلال موقع Ihjoz.com. 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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