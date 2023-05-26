كمال شاتيلا في ذمة الله

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غيب الموت صباح اليوم السياسي اللبناني كمال شاتيلا في القاهرة صباح اليوم عن عمر ناهز الثمانين.شاتيلا من مواليد 10 كانون الثاني 1944 في مدينة بيروت.ترأس المؤتمر الشعبي اللبناني. درس العلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية وساهم في تأسيس المؤتمر الوطني لطلبة لبنان.أسس سنة 1965 حزب اتحاد قوى الشعب العامل ذى التوجه الناصري. انضم الحزب إلى الحركة الوطنية اللبنانية وشارك في المعارك ضد الطرف اليميني، لكن مالبث أن دخل شاتيلا في خلاف مع كمال جنبلاط، زعيم الحركة الوطنية.أدى الخلاف إلى إنسحاب شاتيلا من الحركة الوطنية وانضوائه تحت الجبهة القومية والوطنية اللبنانية التي ساهم في تأسيسها وترأسها من عام 1976 حتى عام 1980.ساهم سنة 1980 في تأسيس المؤتمر الشعبي اللبناني.