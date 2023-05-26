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لبنان

أبي المنى: نتطلع الى غد يستطيع المسؤولون فيه أن يحاربوا الفساد

Lebanon 24
26-05-2023 | 02:54
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 رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور الشيخ سامي ابي المنى انه من "دون تحرير المجتمع والانسان، يمكن ان يذهب تحرير الارض هباء".
 
 
وقال خلال رعايته افتتاح المعرض البيئي التربوي الذي أقامته إدارة مؤسسة العرفان التوحيدية وإدارة ثانوية العرفان - صوفر: "نتطلع الى غد يستطيع المسؤولون فيه ان يحققوا ما يتطلع اليه الشعب من محاربة الفساد واصلاح ما افسده الدهر، وما افسده ربما كبار القوم وما افسدته السياسة، وما افسدته المشاكل والقضايا الخارجة عن نطاقنا الداخلي، لعلنا نستطيع ان نحرر الوطن فيكون التحرير كاملا وناجزا".
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ولفت الى ان "الزمن صعب ويحمل الكثير من التحديات والمآزق والتجاذبات التي لا تواجه سوى بالعلم والعمل الذي نريده صراطا مستقيما، لا عملا سقيما ولا علما عقيما. فبالعلم والعمل معا نستطيع ان نحقق النجاح وان نسير بالاتجاه الصحيح وبهذا الصراط المستقيم لنبني المجتمع من خلال بناء الانسان، ومن خلال بناء العائلة، نبني المجتمع فنبني الوطن بناء سليما قائما على اسس سليمة واولها الأسس الايمانية".
 
 
وشدد على "ركائز الايمان والقيم والتعلق بالارض والوطن، وركيزة الدفاع عن الارض وتحرير الوطن والمجتمع من كل عدوان يعيق التقدم".

وقال: "مسؤولية القيمين على هذا البلد، ومسؤوليتنا ومسؤوليتكم ان نساهم في تحرير الوطن وفي بناء الوطن،  وان الاستحقاقات داهمة والانتظارات كثيرة ونحن نتطلع الى غد يستطيع المسؤولون فيه ان يحققوا ما يتطلع اليه الشعب من محاربة الفساد واصلاح ما افسده الدهر وما افسده ربما كبار القوم، وما افسدته السياسة، وما افسدته المشاكل والقضايا الخارجة عن نطاقنا الداخلي، والتدخلات الخارجية، لعلنا نستطيع ان نحرر الوطن فيكون التحرير كاملا وناجزا".
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