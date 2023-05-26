القصيفي نعى الزميل في "الوكالة الوطنية للاعلام" ربيع قباني

نعى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي "الزميل ربيع صالح قباني الذي عمل لسنوات طوال في "الوكالة الوطنية للاعلام ".

وقال القصيفي في بيان: "تميز عمله الاعلامي بالنشاط والحيوية والاخلاص، خصوصا في زمن الحرب اللبنانية واشتداد وطأتها".

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واضاف:" عرف بغيرته وبحب الخدمة التي يؤديها باندفاع، شأنه شأن شقيقه الزميل باسم صالح قباني الذي سبقه ملتحقا بالرفيق الأعلى".



وتقدم النقيب القصيفي باسم نقابة المحررين ومجلسها واسمه شخصيا "بأحر مشاعر العزاء من عائلة الفقيد وأسرة " الوكالة الوطنية للاعلام" وسائر أصدقائه وذويه، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته".



