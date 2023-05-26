Advertisement

لبنان

القصيفي نعى الزميل في "الوكالة الوطنية للاعلام" ربيع قباني

Lebanon 24
26-05-2023 | 03:29
A-
A+
Doc-P-1070911-638206940172742920.png
Doc-P-1070911-638206940172742920.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي "الزميل ربيع صالح قباني الذي عمل لسنوات طوال في "الوكالة الوطنية للاعلام ".
 
 
وقال القصيفي في بيان: "تميز عمله الاعلامي بالنشاط والحيوية والاخلاص، خصوصا في زمن الحرب اللبنانية واشتداد وطأتها".
Advertisement
واضاف:" عرف بغيرته وبحب الخدمة التي يؤديها باندفاع، شأنه شأن شقيقه الزميل باسم صالح قباني الذي سبقه ملتحقا بالرفيق الأعلى".

وتقدم النقيب القصيفي باسم نقابة المحررين ومجلسها واسمه شخصيا "بأحر مشاعر العزاء من عائلة الفقيد وأسرة " الوكالة الوطنية للاعلام" وسائر أصدقائه وذويه، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته".

 

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:01 | 2023-05-26
04:00 | 2023-05-26
04:53 | 2023-05-26
04:50 | 2023-05-26
04:49 | 2023-05-26
04:38 | 2023-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website