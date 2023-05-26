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لبنان
توقيف أشخاص في هذه المنطقة.. لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها
Lebanon 24
26-05-2023
|
03:42
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
"بتاريخ 23 / 5 / 2023، وفي إطار مكافحة تجارة المخدرات، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة كاليري سمعان – الشياح المواطن (ع.د.) والمواطنة (د.ع.) والسوري (ح.ب.) لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهم مسدسين حربيين، وسيارة غير قانونية وعملة مزورة من فئة 50 دولار أميركي. كما أوقفت الدورية المواطنَين (ف.ا.) و(ا.ي.) أثناء شرائهما المخدرات من الموقوفين المذكورين.
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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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