اللواء عثمان: الامن ممسوك والوضع جيد في لبنان

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اقام قنصل لبنان العام في سيدني شربل معكرون حفل استقبال على شرف المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، في حضور ممثلي الطوائف اللبنانية والاحزاب والتيارات السياسية ورؤساء واعضاء بلديات وفاعليات سياسية ورجال اعمال واعلاميين.بعد النشيدين اللبناني والاسترالي، تحدث القنصل معكرون فرحب باللواء عثمان، واثنى على "الدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي قيادة وضباطاً وعناصر في هذه الظروف الصعبة حيث حققوا انجازات كبيرة بقيادة اللواء عثمان".وتحدث عن الصعوبات التي تواجهها القنصلية العامة في سيدني كما باقي المؤسسات الديبلوماسية بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان .بدوره، شكر اللواء عثمان القنصل معكرون على حفاوة الاستقبال، معرباً عن "فخره بما سمعه من مسؤولين اوستراليين عن الدور الهام لابناء الجالية في المجتمع الاوسترالي على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية".وقال: "ان زيارته الى اوستراليا تأتي في اطار المشاركة في المؤتمر السنوي تحت عنوان :"لآلئ في الشرطة"، لمدة ثلاثة أيام في العاصمة كانبرا، وهو مركز فكري عالمي يلتقي فيه كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال إنفاذ القانون لمناقشة التحديات الاستراتيجية والشخصية لمنظماتهم".وحيا اللواء عثمان الحضور ومن خلالهم ابناء الجالية الذين يقدمون المساعدات لاهلهم في هذه الظروف الصعبة. واعطى لمحة تاريخية عن قوى الامن الداخلي ونشيدها الذي اداه المطرب الراحل وديع الصافي، معدداً دورها وانجازاتها على مر السنين .وعن تأثير الازمة الاقتصادية على عناصر وضباط قوى الامن الداخلي، وخصوصاً في مجال الطبابة مع تدني الاجور بسبب الازمة المالية الحادة، قال عثمان: "ان قوى الامن الداخلي تقوم بادوار عدة لعل ابرزها في مجالي الضابطة الادارية والضابطة العدلية، بالاضافة طبعاً الى مكافحة الجريمة والامن الوقائي"، مؤكداً انه "على رغم المصاعب الاقتصادية فان الامن ممسكوك والوضع على هذا الصعيد جيد، بعكس ما يحكى في الاعلام وبامكانكم زيارة لبنان والتأكد من ذلك" .وحض اللواء عثمان "من في يدهم القرار في لبنان، على معالجة الازمة الحالية"، داعياً "الجميع الى التعقل لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين".كما دعا عثمان "كل من يستطيع من ابناء الجالية الى دعم مؤسسة قوى الامن الداخلي لانها العين الساهرة على امن المواطنيين".وكان اللواء عثمان التقى في العاصمة الاوسترالية كانبرا، مسؤولين من الشرطة الفيدرالية ووزارة الخارجية. كما اقام السفير اللبناني ميلاد رعد عشاء على شرفه حضره ضباط من الشرطة الفدرالية.ومن المقرر ان يزور اللواء عثمان ملبورن المحطة الثالثة في جولته الاوسترالية. (الوكالة الوطنية)