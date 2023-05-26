وهاب نعى كمال شاتيلا: بقيت فلسطين حاضرة في قلبه وعقله

غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلا:"بغياب كمال شاتيلا تفتقد ساحة النضال الوطني والعربي قائداً ناصرياً ما حاد يوماً عن خطه العربي والناصري رغم كل ما تعرض له . بقيت فلسطين حاضرة في قلبه وعقله . وبقيت العروبة نهجاً ثابتاً عنده. رحم الله كمال شاتيلا وأسكنه فسيح جناته".

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