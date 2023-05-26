المكاري عرض الاوضاع مع سفير سلطنة عمان

استقبل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، سفير سلطنة عمان في لبنان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الراهن.

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