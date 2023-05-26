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لبنان

المكاري عرض الاوضاع مع سفير سلطنة عمان

Lebanon 24
26-05-2023 | 04:38
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 استقبل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، سفير سلطنة عمان في لبنان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الراهن.
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عمان

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