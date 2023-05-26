في السويد.. لبناني يتعرض للضرب بهدف السرقة

Advertisement

أصيب الشاب محمد عدنان سالم (17عاما)اصابة خطرة نتيجة تعرضه لعملية سرقة وضرب على الراس ببلد الاغتراب السويد، ما استدعى نقله الى المستشفى في حال من الغيبوبة.واشارت المعلومات الى ان محمد من مدينة صور.