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لبنان

تعميم من ميقاتي.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
26-05-2023 | 04:49
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أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميما حمل رقم 14/2023 طلب فيه إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخة عن المراسلات كافة التي تتم مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية في الخارج كما والتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية والمغتربين عن ترشيح شخصيات لبنانية إلى مناصب في منظمات دولية.
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