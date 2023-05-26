انهيارات جزئية في مبنى بطرابلس.. ودعوات لمعالجة ما يحصل قبل وقوع كارثة!

تسببت انهيارات جزئية في المبنى الذي يضم صيدلية الافيوني في محلة الزاهرية طرابلس بأضرار بالغة في الصيدلية.

وسارع الأهالي لرفع الصوت مجددا مطالبين البلدية والمعنيين بالمباشرة فورا في إيجاد صيغة قانونية لمستأجري الصيدلية مع مالكي العقار المتهالك، والذي يمنع المرور بقربه نظرا للانهيارات المتكررة التي تسجل يوميا في المبنى.

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وطالب مخاتير الزهرية المسؤولين المسارعة "لمعالجة ما يحصل اصولا قبل أن تقع كارثة في المنطقة لا تحمد عقباها".



وتوجه الأهالي الى بلدية طرابلس والهيئة العليا للاغاثة بـ"التدخل الفاعل بما يحفظ سلامة الناس على مدار الساعة". (الوكالة الوطنية)