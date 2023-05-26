هذا ما حصل أمام بنك "مصر لبنان"

نفذ عدد من موظفي بنك "مصر لبنان" بحسب بيان، تجمعا سلميا امام الحاجز الحديدي في رياض الصلح وعلى مدخل شارع المصارف، لمطالبة الاداره العامة بحقوقهم المشروعة وتعويضاتهم المستحقة". (الوكالة الوطنية)

Advertisement