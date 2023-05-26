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لبنان

هذا ما حصل أمام بنك "مصر لبنان"

Lebanon 24
26-05-2023 | 04:55
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 نفذ عدد من موظفي بنك "مصر لبنان" بحسب بيان، تجمعا سلميا امام الحاجز الحديدي في رياض الصلح وعلى مدخل شارع المصارف، لمطالبة الاداره العامة بحقوقهم المشروعة وتعويضاتهم المستحقة". (الوكالة الوطنية)
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