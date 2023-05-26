حاول القاء نفسه من النافذة.. اليكم ما جرى في طرابلس صباح اليوم

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حاول المدعو "م.س" صاحب بسطة ليمون وجزر إلقاء نفسه من نافذة منزله داخل المبنى الذي يسكنه في محلة ساحة النجمة طرابلس وذلك على خلفية قيام عناصر من شرطة بلدية طرابلس بإزالة بسطته.الا ان عددا من المواطنين تمكنوا من منعه وجعله يتراجع عن قراره .