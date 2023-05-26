Advertisement

لبنان

برّي دعا الى جلسة للجان المشتركة قبل ظهر يوم الاربعاء المقبل

Lebanon 24
26-05-2023 | 05:01
A-
A+
Doc-P-1070951-638206994121959646.jpg
Doc-P-1070951-638206994121959646.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة،  الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 31 ايار  2023  وذلك لدرس جدول الاعمال الاتي: 
Advertisement
 
1-  إقتراح القانون الرامي الى الشروع بتطبيق  نظام "الدخل الاساسي الشامل" ( قانون كرامة المواطن) المقدم من النائب فيصل كرامي .

 2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2023-05-26
03:01 | 2023-05-26
05:00 | 2023-05-26
04:00 | 2023-05-26
11:46 | 2023-05-26
11:44 | 2023-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website