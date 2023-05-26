بالصور... ضبط كميّة كبيرة من الأسلحة الحربيّة داخل منزل

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

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بتاريخ 25 / 5 / 2023، في إطار مكافحة تجارة الأسلحة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الصرفند - الجنوب المواطن (ا.خ.) وضبطت داخل منزله كمية كبيرة من البنادق والأسلحة الحربية وجزئياتها، إضافة إلى سيارتين كان يستخدمهما لإخفاء الأسلحة ونقلها.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.