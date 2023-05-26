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لبنان

المؤتمر الشعبي وقوى واتحادات لبنانية عربية نعوا شاتيلا: رمز وطني عروبي

Lebanon 24
26-05-2023 | 05:46
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 غيب الموت، فجر اليوم الجمعة، رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال خضر شاتيلا، خلال وجوده في القاهرة للمشاركة في ندوات ونشاطات قومية واحياء ذكرى نكبة فلسطين.

وقد نعى الفقيد: المؤتمر الشعبي اللبناني واتحاد قوى الشعب العامل ومؤتمر بيروت والساحل للعروبيين اللبنانيين والمؤتمر القومي العربي ولجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب وأبناء التيار الوطني العروبي المستقل في لبنان والامة العربية.
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واشاروا، في بيان، الى "اننا فقدنا وفقد لبنان والامة العربية، بوفاة الاخ المناضل كمال شاتيلا، رجلا من اخلص الرجال، وقائدا مجاهدا من خيرة القادة، أفنى عمره في النضال من أجل وحدة لبنان وعروبته واستقلاله، ومن أجل قضايا امتنا العربية، وعلى رأسها قضية فلسطين ومواجهة الاحتلال الاميركي الصهيوني".

واعتبروا ان شاتيلا "كان مدرسة في النضال الحر الشريف، منذ تأسيسه اتحاد قوى الشعب العامل عام 1965، وفي خلال بنائه المؤسسات الشبابية والصحية والاجتماعية والثقافية، لخدمة الوطن والمواطن، مستلهما مبادىء الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، ومعتمدا على اخلاقيات النضال وشجاعة الموقف وحرية القرار".

وختم البيان: "اننا اذ ننعي الى لبنان والامة العربية القائد والرمز الوطني العروبي الاخ كمال شاتيلا نعاهد روحه الطاهرة استمرار المسيرة وحمل الامانة والنضال على طريق الحق والحرية والعدالة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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