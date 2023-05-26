الخوري بحث مع قنصل أوغندا في سبل التعاون القضائي والقانوني

Advertisement

بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري مع قنصل أوغندا في لبنان محمد حسين، يرافقه رئيس منتدى العمل الأوغندي- اللبناني سليم فرح وزياد أمين، في حضور القاضيين إيلي الحلو وكارل عيراني والمحامية رينا قسطنطين، في سبل التعاون الثنائي بين لبنان وأوغندا على الصعيدين القضائي والقانوني.بعد اللقاء، صرح القنصل حسين بالآتي: "لقد كانت زيارة تعارف بحثنا خلالها مع الوزير الخوري في آليات تفعيل سبل التعاون بين لبنان وأوغندا في مجالات عدة ومنها التعاون القضائي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وقد حملنا من الوزير الخوري دعوة الى رئيس القضاء في أوغندا لزيارة لبنان ومتابعة تفعيل آليات التعاون الثنائي، خصوصا مع التوجه العام لدى رئيس أوغندا بتوطيد العلاقات بين البلدين".وأشار حسين الى أن" الاستراتجية التي تعمل عليها القنصلية في بيروت هي مساعدة لبنان على النهوض من الأزمات التي يتخبّط بها منذ سنوات، والسعي لحماية حقوق المستثمرين اللبنانيين في أوغندا"، منوهاً "بدور الجالية اللبنانية هناك رغم عددها المتواضع في توطيد العلاقات بين لبنان وأوغندا".