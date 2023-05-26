شرطة بلدية طرابلس أزالت التعديات من ساحة عبدالناصر وشارع التل

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واصلت شرطة بلدية طرابلس بمؤازرة قوى الأمن الداخلي، منذ الصباح إزالة المخالفات والتعديات في ساحة جمال عبدالناصر التل ومحيطها، إضافة الى شارع التل وصولاً الى السرايا العتيقة في المدينة، بقيادة قائد الشرطة ربيع الحافظ وبتوجيه مباشر من رئيس البلدية المهندس أحمد قمرالدين، وذلك بعد الإنفلات في المخالفات والتعديات وإنتشار البسطات، وتم مصادرة أكشاك وآليات وبسطات".ولفتت البلدية في بيان، الى ان " هذه الحملة انطلقت قبل أكثر من أسبوع من محيط سوق الخضار الجديد بالسقي الشمالي، في اطار خطة بلدية طرابلس لازالة جميع البسطات والاكشاك والتعديات على مختلف مسمياتها".وأكدت ان" الحملة مستمرة لإزالة كل الشوائب والتعديات، حرصا على سمعة طرابلس ودورها الريادي".