Advertisement

لبنان

شرطة بلدية طرابلس أزالت التعديات من ساحة عبدالناصر وشارع التل

Lebanon 24
26-05-2023 | 06:20
A-
A+
Doc-P-1070980-638207032429187940.png
Doc-P-1070980-638207032429187940.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واصلت شرطة بلدية طرابلس بمؤازرة قوى الأمن الداخلي، منذ الصباح إزالة المخالفات والتعديات في ساحة جمال عبدالناصر التل ومحيطها، إضافة الى شارع التل وصولاً الى السرايا العتيقة في المدينة، بقيادة قائد الشرطة ربيع الحافظ وبتوجيه مباشر من رئيس البلدية المهندس أحمد قمرالدين، وذلك بعد الإنفلات في المخالفات والتعديات وإنتشار البسطات، وتم مصادرة أكشاك وآليات وبسطات". 
Advertisement

 ولفتت البلدية في بيان، الى  ان " هذه الحملة انطلقت قبل أكثر من أسبوع من محيط سوق الخضار الجديد بالسقي الشمالي، في اطار خطة بلدية طرابلس لازالة جميع البسطات والاكشاك والتعديات على مختلف مسمياتها". 

وأكدت ان" الحملة مستمرة لإزالة كل الشوائب والتعديات، حرصا على سمعة طرابلس ودورها الريادي". 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2023-05-26
03:01 | 2023-05-26
05:00 | 2023-05-26
04:00 | 2023-05-26
11:46 | 2023-05-26
11:44 | 2023-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website