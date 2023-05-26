ستريدا جعجع: يتمسكون بمرشح من فريقهم ليحمي ظهر المقاومة

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أكّدت النائبة ستريدا جعجع خلال ترؤسها اجتماعاً لرؤساء مراكز حزب "القوات اللبنانية" في قضاء بشري، في معراب، "أنّ هناك أناسا لم يتعلموا من أخطائهم في التاريخ ويجاهرون بحمايتهم لمصالح المسيحيين بالشعارات الرنّانة فقط، ونجدهم اليوم في الإستحقاق الرئاسي، لما له من أهمية لانقاذ البلاد من الأزمة الصعبة التي تمر بها، يتمسكون بمرشح من فريقهم ليحمي ظهر المقاومة"، الى هؤلاء أقول أن التاريخ لن يرحمكم، وأن القاصي والداني يعلم أنكم مشروع سلطة فقط."وتوجهت النائب جعجع الى اللبنانيين بالقول: "أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لديه أكبر تكتل نيابي في البرلمان اللبناني، والذي من حقه الطبيعي الترشح لرئاسة الجمهورية، نراه يتنازل عن هذا الحق في سبيل المصلحة العامة، ويتبنى ترشيح النائب ميشال معوض، بينما نرى الفريق الآخر غير آبه بكل ما يحصل من إنهيار للدولة على الصعد كافة، وأن همّه الأول والأخير محصور بلعبةٍ سلطوية صغيرة".ودعت "رئيس مجلس النواب نبيه بري للمبادرة فوراً إلى الدعوة لعقد جلسة لإنتخاب رئيس للجمهوريّة في أقرب وقت، لانه ليس هناك من مبرر أبداً لهذا التأخير".