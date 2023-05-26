موجات "تسونامي" ستحدث بسبب إنهيارات في الجبال الجليديّة... هل تضرب لبنان أيضاً؟

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أعلنت "منظمة التغيير المناخي" أن موجات تسونامي ستحدث بسبب التغيير المناخي وانهيارات في الجبال الجليدية، في القطب الجنوبي.وطمأنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في بيان "أن لبنان بعيد من موجات التسونامي اذا حدثت".وختمت: "استمتعوا بالصيف وبالسياحة".