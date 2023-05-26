وزير الشباب والثقافة المغربي نقل لوزير الاعلام دعوة للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب

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استقبل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، سفير المملكة المغربية في لبنان محمد اكرين، الذي وجه له دعوة من وزير الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية محمد مهدي بن سعيد، من أجل الحضور والمشاركة في اجتماعات الدورة (53) لمجلس وزراء الإعلام العرب، المزمع عقدها في مدينة الرباط - بين 19 و21 حزيران المقبل.