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لبنان

بيان مهمّ من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات للمواطنين... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
26-05-2023 | 07:06
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أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات وكافة الأقسام التابعة لها في صيدا والنبطية وزحلة وطرابلس، في بيان، أنها ستتوقف عن استقبال وتسجيل السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة وانها سوف تخصص الاسبوع المقبل للمعاملات الآتية:
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أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس:
- الكشف على السيارات المتوقفة عن السير (شهادة انقاض).
- تسجيل السيارات المسجلة (نقل ملكية) من دون إخضاعها للمعاينة الميكانيكية أي عدم إحضار السيارات والاكتفاء برخصة السير وكافة المستندات المطلوبة للتسجيل.
- معاملات التوقيف عن السير (انقاض).
- فك الرهن.
- الاستحصال على رخص السوق البدل عن ضائع فقط والاستمارات المطلوبة لتقديمها في الخارج مع الطوابع المطلوبة.
 
 
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