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لبنان

بيان لـ"التيار الوطني الحر"... هذا موقفه من الحوار مع المعارضة

Lebanon 24
26-05-2023 | 07:14
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صدر عن "التيار الوطني الحر" البيان التالي:

"موقف التيار الوطني الحرّ من الحوار مع "المعارضة"، وكافة الكتل، هو إيجابي منذ تموز الماضي. ما تغيّر هو الايجابية بالحوار التي ظهرت عند "الكتل المعارضة" التي بدأت تترجم بتوافق على الاسماء، على ان يسري قريباً على المقاربة والبرنامج، وعلى امل ان تطال هذه الايجابية كافة الكتل، كي يتمّ التفاهم على رئيس اصلاحي مستقل يجمع اللبنانيين على برنامج اصلاحي سيادي ينقذ لبنان الكيان ويبني لبنان الدولة".
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