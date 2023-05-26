بري عرض المستجدات مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات.



كما استقبل رئيس المجلس سفير لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن.

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