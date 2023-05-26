Advertisement

لبنان

بري عرض المستجدات مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة

Lebanon 24
26-05-2023 | 07:26
A-
A+
Doc-P-1071004-638207080736483655.png
Doc-P-1071004-638207080736483655.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات.

كما استقبل رئيس المجلس سفير لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن.
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
ميقاتي لدى مغادرته عين التينة: لقاء ايجابي كالعادة مع الرئيس نبيه بري وعرضنا النقاط التي سأتطرق اليها في القمة العربية
lebanon 24
26/05/2023 19:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء السفيرة الأميركية دورثي شيا
lebanon 24
26/05/2023 19:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
lebanon 24
26/05/2023 19:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الغيط رداً على سؤال عمّا إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسك بشرط ترشيح سليمان فرنجية للرئاسة : لا أعتقد أنه مصمم على هذا الأمر وعقله منفتح في هذا السياق
lebanon 24
26/05/2023 19:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24

نبيه بري

فؤاد دندن

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2023-05-26
03:01 | 2023-05-26
05:00 | 2023-05-26
04:00 | 2023-05-26
11:46 | 2023-05-26
11:44 | 2023-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website