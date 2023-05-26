بيان عن المالية بخصوص "الشؤون العقارية".. اليكم التفاصيل

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، البيان الآتي: "عطفا على البيان الذي أصدرته المديرية العامة للشؤون العقارية والذي حددت فيه يوم الاثنين المقبل موعدا لاستلام اوامر القبض والسندات المنجزة من قبل أصحاب العلاقة او وكلائهم القانونيين في أمانات السجل العقاري في كل من بيروت وصيدا وجزين وصور والنبطية ومرجعيون وبنت جببل والشمال الاولى والشمال الثانية وعكار، فإنها تعلن آسفة عن تأجيل هذا الموعد الى يوم الخميس المقبل في الاول من حزيران بسبب عطل طرأ على النظام الالكتروني وان اصلاحه يتطلب بعض الوقت".

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