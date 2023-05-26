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لبنان

بالصور... اندلاع حريق في منطقة طريق الجديدة

Lebanon 24
26-05-2023 | 08:12
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اخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة من فوج اطفاء بيروت حريقاً شب داخل مسرح يقع في الطبقة السفلية الاولى من احدى الكليات في طريق الجديدة - بيروت.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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