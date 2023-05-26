بالصور... حريق ضرب مسرحاً في طريق الجديدة

اخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة من فوج اطفاء بيروت حريقاً شب داخل مسرح يقع في الطبقة السفلية الاولى من احدى الكليات في طريق الجديدة - بيروت.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.