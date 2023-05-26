قرار بتعديل رسوم الدخول الى المنشآت والمعالم الأثرية واهمها قلعة بعلبك

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أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى قراراً قضى بموجبه تعديل رسوم الدخول الى المنشآت والمعالم الأثرية والتراثية والتاريخية العائدة الى وزارة الثقافة واهمها قلعة بعلبك.وجاء في القرار أن إجراء التعديل "يقتضي ايجاد توازن ما بين الايرادات المحصلة من رسوم الدخول إلى المنشآت والمعالم الأثرية والتاريخية العائدة لوزارة الثقافة والمصاريف المترتبة في هذه المواقع جرّاء فتحها للزوار".